Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme am Grenzübergang

Neuried/Altenheim (ots)

Die Beamten der Bundespolizei haben gestern im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen einen 31-jährigen türkischen Staatsangehörigen festgenommen. Der Mann wurde am Grenzübergang in Neuried/Altenheim polizeilich kontrolliert. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Er konnte die fällige Geldstrafe in Höhe von 2753,53 Euro bezahlen und anschließend seine Reise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell