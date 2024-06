Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Billigheim-Ingenheim/ B 38 - Unfall zwischen Traktor und PKW - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am Nachmittag des 24.06.2024, gegen 16:30 Uhr, ereignete sich auf der B 38 ein Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem PKW.

Der Traktor befuhr die B 38 von Billigheim-Ingenheim in Richtung Landau, ein BMW befand sich direkt dahinter. Da das landwirtschaftliche Fahrzeug nach links in einen Feldweg einbiegen wollte, setzte dazu der 26-jährige Fahrer nach seinen Angaben den Blinker nach links, um sein Vorhaben rechtzeitig anzukündigen. Bei freiem Gegenverkehr begann er den Abbiegevorgang, was die dahinter befindliche 79-jährige Fahrerin des BMWs wohl übersah. Sie setzte zum Überholen an und kollidierte dabei mit dem vorderen, linken Reifen des Schleppers, überschlug sich und kam schließlich im Seitengraben wieder auf den Reifen zum Stillstand.

Die BMW-Fahrerin erlitt beim dem Unfall mehrere Frakturen im Bereich des Brustkorbs, an der Hand und an einem Halswirbel. Der Führer des Traktors kam glimpflicher davon. Er klagte über Schmerzen im Bereich des Rückens.

Beide Unfallbeteiligten wurden in nahegelegene Krankenhäuser eingeliefert.

Der stark beschädigte BMW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt, der Traktor konnte nach einem Reifenwechsel zunächst seine Fahrt fortsetzen. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf über 30.000 EUR.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell