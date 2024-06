POL-PDLD: LKW Brand auf der Bienwald B 9 Höhe Büchelberg / Vollsperrung

Rinnthal/B48 (ots) - Am gestrigen Sonntag (23.06.2024) wurde durch Kräfte der Polizeiwache Annweiler verstärkt das Wellbachtal/B48 bestreift. Hierbei konnten zwei Motorradfahrer erkannt werden, die trotz bestehendem Überholverbot verbotswidrig überholten. Sie werden sich auf ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro sowie einen Punkt in der Verkehrssünderdatei einstellen ...

