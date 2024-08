Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahmen in Kehl und Offenburg

Offenburg/Kehl (ots)

Die Beamten der Bundespolizei haben gestern im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen zwei gesuchte Straftäter festgenommen. Bei der Kontrolle eines 35-jährigen deutschen Staatsangehörigen am Bahnhof in Offenburg stellten die Beamten fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz bestand. Er wurde zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 1 Jahr und 11 Monaten in das Gefängnis eingeliefert. Gestern Abend wurde im Stadtgebiet in Kehl ein 36-jähriger rumänischer Staatsangehöriger festgenommen. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen Betrug. Er konnte die fällige Geldstrafe in Höhe von 200 Euro bezahlen.

