POL-LB: BAB A 81 Gemarkung Gerlingen: Unfall mit verletzter Person und hohem Schaden im Engelbergtunnel

Ludwigsburg (ots)

Eine verletzte Person und ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagmorgen kurz vor 08:00 Uhr im Engelbergtunnel auf der Richtungsfahrbahn Stuttgart. Ein 24-Jähriger fuhr mit einem Ferrari F 40 in den Engelbergtunnel ein. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Ferrari ins Schleudern und prallte zunächst gegen die linke und danach gegen die rechte Tunnelwand. Andere Fahrzeuglenker kamen hierbei nicht zu Schaden. Der sich allein im Fahrzeug befindliche Fahrzeuglenker wurde verletzt und mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Ferrari war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme, Bergung des Fahrzeuges und Reinigung der Fahrbahn mussten der rechte und mittlere Fahrstreifen bis gegen 10:30 Uhr gesperrt werden. Die Feuerwehr, der Rettungsdienst und das Polizeipräsidium Ludwigsburg waren mit mehreren Fahrzeugen vor Ort.

