POL-PB: Junger Fahrer verunglückt

Paderborn (ots) - (mb) Die Suche nach dem vermissten 77-jährigen Mann ist am Mittwoch gut ausgegangen. Gegen 14.15 Uhr wurde er unterkühlt, aber sonst unverletzt in einem Gebüsch liegend unweit der Pflegeeinrichtung aufgefunden. Mit einem Rettungswagen kam der Senior zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Mann war seit Dienstagmittag aus einer Einrichtung an der Neuhäuser Straße verschwunden. Bei den ...

