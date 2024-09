POL-PB: Polizei führte Kontrollen in der Raser- und Tuningszene durch

Paderborn (ots) - (CK) - Im Rahmen des Reitturniers OWL-Challenge, das am vergangenen Wochenende auf dem Schützenplatz in Paderborn stattgefunden hat, stahlen bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag (15.09.) hochwertiges Reitequipment. Auf dem Schützenparkplatz befanden sich zum Tatzeitpunkt Zelte mit Boxen, in denen die Tiere sowie Reitutensilien untergebracht waren. Aus einer Zelthalle wurde ein brauner ...

mehr