POL-RT: Serie von Einbrüchen und anderen Diebstahlsdelikten im Ermstal aufgeklärt - Verdächtiger in Haft

Reutlingen (ots) - Auf Verkehrsinsel aufgefahren Sachschaden in Höhe von rund 16.200 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag an der Einmündung Silberburgstraße/B28 entstanden. Ein 77-Jähriger wollte um kurz vor elf Uhr mit einer Mercedes C-Klasse von der B28 aus Richtung Stuttgart kommend auf die Silberburgstraße einfahren. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab, fuhr auf die dortige ...

mehr