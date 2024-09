Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei zieht vorläufig positive Bilanz nach Zweitliga-Spiel

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen zieht nach dem Fußball-Zweitliga-Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem 1. FC Köln am Sonntag, 1. September 2024, eine weitgehend positive Bilanz. Rund um die als Hochrisiko-Spiel eingestufte Begegnung gab es keine größeren Vorkommnisse, die ein Einschreiten durch Polizeikräfte erforderlich machten. Die Polizei war mit mehreren hundert Einsatzkräften im Dienst, um für die Sicherheit im und rund um das Stadion zu sorgen. In einem Fall gab es Hinweise auf einen versuchten Raub, in einem weiteren Fall dauern Ermittlungen zu zwei offensichtlich gefälschten Tickets an. Fans des 1. FC Köln zündeten einige Leuchtkörper im Stadion. Hier wird wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt. Nach Spielende gab es eine Auseinandersetzung zwischen Schalker und Kölner Fans im Bereich der Südtribüne. Die Ermittlungen hinsichtlich möglicher Körperverletzungsdelikte zu diesem Einsatz dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell