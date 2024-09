POL-GE: Illegale Autorennen in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (ots) - Am Samstag , 31.08.24 gegen 02:00 Uhr wurde die Polizei zu einer verletzten Person nach GE-Rotthausen in die Schemannstraße gerufen. Hier war ein 29-jähriger Gelsenkirchener nach vorherigem Streit mit einer unbekannten männlichen Person durch einen Messerstich ins Bein verletzt worden. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizei leistete noch vor Ort 1. Hilfe und stabilisierte die ...

