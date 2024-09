Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Erbach (ots)

Am Sonntag (22.09) ereignete sich gegen 14:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B45 zwischen Erbach und Schönnen in Höhe der Einmündung Güntherfürst.

Nach erstem Ermittlungsstand fuhr ein 48-jähriger Fahrer eines Kraftrads von Erbach in Richtung Schönnen, als er einem 58-jährigen Kraftradfahrer auffuhr. Dabei wurden die beiden Kraftfahrer aus Heidelberg und Eppelheim schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 20.000 Euro. Die Fahrbahn musste für den Verkehr für ca. eine Stunde gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Polizei erbittet sachdienliche Hinweise unter 06062/953-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell