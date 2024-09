Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Verdacht auf ausgelegte Giftköder

Polizei sucht Zeugen und bittet Hundehalter um Vorsicht

Heppenheim (ots)

Am Sonntagvormittag (22.09.) meldete ein Zeuge mögliche ausgelegte Giftköder auf einem Hundeplatz in der Straße Am Erbachwiesenweg. Gegen 09.00 Uhr wurden dort die Köder entdeckt, bei denen es sich um Wurststücke mit hellen Anhaftungen handelte.

Zusammen mit weiteren Hundehalterinnen und Hundehaltern wurden die Köder eingesammelt und an die Polizei übergeben, bevor es einem der Hunde möglich war, diese zu fressen.

Auch wenn durch die eingesetzten Streifen keine weiteren Giftköder aufgefunden werden konnten, sind Hundehalterinnen und Hundehalter weiterhin angehalten, beim Ausführen ihrer Vierbeiner äußerst aufmerksam zu sein.

Die Diensthundeführerstaffel in Darmstadt wird die weiteren Ermittlungen übernehmen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise gegen können, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Matthias Brosch, PvD

