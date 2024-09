Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unfallflucht in Lorsch

Lorsch (ots)

In der Zeit zwischen Samstag (14.09.2024.) gegen 15:00 Uhr und Montagmorgen (16.09.2024) gegen 05:00 Uhr ereignete sich in der Rheinstraße in Lorsch ein Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mutmaßlich im Vorbeifahren einen silbernen Mercedes und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der Sachschaden beträgt mindestens 1500,- Euro.

Zeugen, die weitere Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Heppenheim unter der Rufnummer 06252 - 7060.

Berichterstatter: POK Kaempf, Polizeistation Heppenheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell