POL-BI: Raub an der Haustür

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Samstag, 07.09.2024, raubte eine unbekannte Person einen 69-jährigen Bielefelder aus, als dieser nach Hause kam. Der Täter flüchtete mit seiner Beute. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen.

Kurz nach Mitternacht, gegen 00:55 Uhr, kam der 69-Jährige nach Hause. Als er vor seinem Haus in der Straße Am Rußkamp stand und die Haustür öffnen wollte, näherte sich der Täter von hinten. Der Räuber stieß den Bielefelder gegen die Wand und entwendete ein Portemonnaie aus seiner Tasche. Der Bielefelder erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Räuber entkam mit seiner Beute in eine unbekannte Richtung.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat und zu möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

