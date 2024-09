Polizei Bielefeld

POL-BI: Kurze Flucht mit neuem Auto

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Bad Oeynhausen / A2 - Ein 22-jähriger Mindener versuchte sich am Sonntagnachmittag, 08.09.2024, einer Polizeikontrolle auf der A2 zu entziehen. Bei der Kontrolle stellten die Autobahnpolizisten mehrere Verstöße fest.

Gegen 15:30 Uhr befuhren Autobahnpolizisten die A2 in Richtung Hannover und bemerkten vor dem Autobahnkreuz Bad Oeynhausen einen Dodge Magnum. Noch bevor die Beamten dem Dodge-Fahrer Anhaltezeichen geben konnten, wechselte der Fahrer auf den linken Fahrstreifen und beschleunigte stark. Dies gelang den Polizisten wenig später.

Der Fahrer sollte am Autobahnkreuz Bad Oeynhausen von der A2 auf die B514 in Richtung Vlotho geführt werden. Doch statt den Beamten zu folgen, beschleunigte der Fahrer und flüchtete weiter über die A2. An der Ausfahrt Porta Westfalica verließ der Pkw die Autobahn, verringerte die Geschwindigkeit, schaltete das Warnblinklicht ein und blieb am rechten Fahrbahnrand stehen.

Bei der Kontrolle gab der 22-jährige Fahrer aus Minden an, dass er das Auto eben gekauft hätte. Es sei zudem nicht zugelassen und er hätte andere Kennzeichen montiert. Eine Überprüfung bestätigte, dass die Kennzeichen zu einem anderen Auto des Fahrers gehörten. Ein Drogenvortest zeigte an, dass der Mindener Cannabis konsumiert hatte. Auf der Wache der Autobahnpolizei Herford wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurde die Sicherstellung des Pkw und der Fahrerlaubnis angeordnet.

Er muss sich nun wegen eines verbotenen Kfz-Rennens, wegen Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch, wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss und wegen Verstoßes gegen die Abgabenordnung sowie wegen des Pflichtversicherungsverstoßes verantworten.

