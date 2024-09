Polizei Bielefeld

POL-BI: Raser liefert sich vor den Augen der Polizei ein verbotenes Rennen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein Polizeibeamter stellte am frühen Sonntag, 08.09.2024, einen Bielefelder, nachdem er mit seinem getunten Audi und überhöhter Geschwindigkeit mehrere rote Ampeln überfahren hatte.

Der Diensthundeführer fuhr mit seinem Polizeiwagen gegen 00:35 Uhr die Herforder Straße in Richtung Jahnplatz und beabsichtigte nach links in die Friedrich-Verleger-Straße abzubiegen.

Im entgegenkommenden Verkehr fiel ihm auf, dass sich an einer roten Ampel mehrere Autos, die ebenfalls Richtung Friedrich-Verleger-Straße unterwegs waren, gesammelt hatten und mit heulendem Motor anfuhren.

Um das Verhalten der Gruppe weiter zu beobachten, folgte der Beamte dem Pulk. An der Kreuzung Friedrich-Verleger-Straße / Turnerstraße stoppte eines der Fahrzeuge an der roten Ampel, woraufhin der Fahrer eines Audi S8 über die Busspur links am Fahrzeug vorbeifuhr.

Als der Beamte Blaulicht und Sirene anschaltete, beschleunigte der Audifahrer erneut, fuhr bei Rot über die Kreuzung zur August-Bebel-Straße und setzte seine Fahrt auf der Heeper Straß weiter fort. Auf der Webereistraße hielt der Audifahrer seinen Wagen an. Im Fahrzeug befand sich ebenfalls ein Beifahrer.

Der Fahrer erklärte dem Polizisten, dass er sich von den anderen Fahrern habe provozieren lassen.

Darüber hinaus stellte der Beamte bei der Kontrolle des Fahrzeugs technische Veränderungen an den Rädern fest, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten.

Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und der Führerschein des 23-Jährigen sichergestellt. Gegen ihn wird nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.

