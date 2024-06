Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in ein Juweliergeschäft

Sankt Martin (ots)

Am Sonntag, 30.06.2024, gegen 0:45 Uhr, kam es in der Tanzstraße in Sankt Martin bei einem Juwelier zu einem Einbruch. Mit dem Stein eines Schirmständerbeschwerers wurde die Schaufensterscheibe des Juweliergeschäfts eingeworfen. Aus der Auslage wurden ein paar Schmuckstücke entwendet, Wert ca. 2000 Euro. Trotz direkt eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht mehr festgestellt werden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

