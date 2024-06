Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Aufbruch eines Getränkewagens

Maikammer (ots)

Am Sonntag, 30.06.2024, gegen 3 Uhr morgens, wurde durch unbekannte Täter versucht, im Alsterweiler Schulgässel in Maikammer, einen Getränkewagen an mehreren Stellen aufzubrechen. Die Schlösser wurden dabei erheblich beschädigt, an Diebesgut gelangten die Täter aber nicht, eventuell wurden sie bei der Tatausübung gestört. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

