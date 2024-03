Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Landwirte blockieren Druckzentrum (29.02.2024)

Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am Donnerstagabend ist es vor dem Druckzentrum in der Straße "Auf Herdenen" nach derzeitigem Ermittlungsstand zu einer Spontanaktion von Landwirten gekommen. Insgesamt etwa 30 Traktoren, Lastwagen und Radlader sowie rund 100 Personen blockierten die Zufahrtswege und Einfahrten zum Druckzentrum, wodurch es teilweise zu Problemen bei der Warenauslieferung kam. Auf einer Notzufahrt verhinderte ein mehrere Kubikmeter großer Misthaufen die Möglichkeit des Passierens. Nachdem mehrere Personen kurze Zeit später eine Sitz- und Standblockade durchführten, löste die Polizei die Blockade auf Anordnung der vor Ort befindlichen Versammlungsbehörde auf und stellten die Personalien der Teilnehmer fest. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei weist darauf hin, dass solche unangemeldeten Aktionen oder Blockaden Konsequenzen nach sich ziehen können. Insbesondere wenn sie die Grundrechte Dritter beeinträchtigen oder deren Schutzgüter bedrohen, kann der Anfangsverdacht einer Straftat vorliegen. Darüber hinaus können Geschädigte Regressansprüche an die Teilnehmer solcher Blockaden stellen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell