POL-RT: Verkehrsunfälle; Widerstand; Wildtier eingefangen; Knallgeräusche lösen Polizeieinsatz aus; Raubdelikt; Frau belästigt;

Bei Verkehrsunfall verletzt

Leichte Verletzungen hat sich ein 20-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend zugezogen. Gegen 20.35 Uhr befuhr eine 27-Jährige mit ihrem Fiat die Steinachstraße in Richtung Tübinger Straße. An der Einmündung zur Quellenstraße bog sie nach rechts ab und übersah dabei den parallel zu ihr auf einem Radweg fahrenden Radler. Durch die Kollision wurde dieser leicht verletzt. Eine sofortärztliche Versorgung war nicht notwendig. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1.200 Euro.

Kirchheim/Teck (ES): Widerstand geleistet

Unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Kirchheim seit Freitagnachmittag gegen einen sich aggressiv verhaltenden 29-Jährigen. Dieser war gegen 18 Uhr am Bahnhof aufgefallen, wie er Passanten anpöbelte und mit Getränkedosen um sich warf. Weil er danach die zur Abfahrt bereitstehende S1 in Fahrtrichtung Stuttgart bestiegen hatte, wurde er von den eingesetzten Beamten zum Verlassen der Bahn aufgefordert. Da er der Aufforderung nicht nachkam sollte er schließlich in Gewahrsam genommen und aus dem Zug verbracht werden. Hierbei leistete er gegen die Maßnahme Widerstand und trat nach den Polizisten, sodass ihm Handschließen angelegt werden mussten. Aufgrund seines Zustandes konnte der vermeintlich unter Drogeneinfluss stehende Mann nicht in der Gewahrsamszelle untergebracht werden, weshalb er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Beim Einschreiten verletzte sich ein Beamter leicht, konnte seinen Dienst allerdings fortsetzen.

Neuhausen auf den Fildern (ES): Kornnatter eingefangen

Eine ungewöhnliche Entdeckung hat ein Paar am Freitagabend auf dem Motorblock ihres Fahrzeugs gemacht. Gegen 18.15 Uhr meldeten sie dem Polizeinotruf, dass in ihrem Pkw in der Schillerstraße eine etwa ein Meter lange, schwarzrote Schlange liegen würde. Durch eine hinzugezogene Mitarbeiterin des Tierparks Nymphea konnte das Reptil eingefangen werden. Die als ungiftige nordamerikanische Kornnatter identifizierte Schlange wurde durch die sachkundige Mitarbeiterin in Obhut genommen und dem zuständigen Tierheim übergeben. Über die Herkunft und den Besitzer des Tiers liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Ostfildern (ES): Polizeieinsatz nach Knallgeräuschen

Mit mehreren Streifen ist die Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag in die Parksiedlung nach Nellingen ausgerückt. Anwohner meldeten gegen 23.20 Uhr zwei kurz aufeinanderfolgende Knallgeräusche sowie helle Lichtblitze aus dem Bereich der Gerhart-Hauptmann-Straße. Vor Ort konnten die Beamten trotz intensiver Nachschau weder Hinweise auf die Ursache der Wahrnehmungen erlangen, noch Personen oder Beschädigungen feststellen.

Tübingen (TÜ): Versuchtes Raubdelikt

Das Polizeirevier Tübingen ermittelt gegen zwei Minderjährige, die am frühen Samstagmorgen versucht haben sollen, den Geldbeutel eines 38-Jährigen unter Androhung von Gewalt zu stehlen. Gegen 04.20 Uhr wurde der Geschädigte am Busbahnhof durch die beiden 14-Jährigen angesprochen und zur Herausgabe seiner Wertsachen gedrängt. Als er dieser Aufforderung nicht nachkam, flüchteten sie zunächst von der Tatörtlichkeit. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten beide Beschuldigte angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Sie wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen an die Erziehungsberechtigten übergeben und sehen sich nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen.

Tübingen (TÜ): Frau belästigt

In der Nacht zum Samstag ist eine 20 Jahre alte Frau unsittlich angefasst worden. Gegen drei Uhr verständigte die Dame selbständig die Polizei, nachdem sie von einem Mann im Bereich des Lustnauer Tors belästigt und gegen ihren Willen angefasst wurde. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 34 Jahre alter Tatverdächtiger auf den die Personenbeschreibung zutraf in der Mühlstraße durch Beamte des Polizeireviers Tübingen festgenommen werden. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen beleidigte er die eingesetzten Polizisten mit nicht zitierfähigen Ausdrücken. Er sieht gleich mehreren Strafanzeigen entgegen.

Tübingen (TÜ): Sachbeschädigung in Universität

In der Nacht zum Samstag sind Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei zu einem Brandalarm in der Universität in der Wilhelmstraße ausgerückt. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass die Haupteingangstür geöffnet war und offenbar gegen 00.30 Uhr der Handmelder zur Brandalarmauslösung im Inneren eingeschlagen wurde. Bei einer Nachschau konnten weder Rauch noch Feuer festgestellt werden, jedoch diverse Beschädigungen innerhalb des Gebäudes, welche mutmaßlich durch Vandalismus entstanden sind. Hinweise auf einen Verursacher liegen nicht vor. Die Schadenshöhe kann aktuell noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mössingen (TÜ): Nach Unfall Führerschein beschlagnahmt

Wegen Straßenverkehrsgefährdung muss sich eine 51-jährige Ford-Fahrerin verantworten, die am Freitagnachmittag im Hälderlingweg unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall verursacht hat. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte die Unfallverursacherin gegen 17 Uhr einen am Fahrbahnrand geparkten BMW gestreift und hierbei Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro verursacht. Nachdem der Halter des geparkten Fahrzeugs die Polizei zur Unfallaufnahme hinzuzog, ergaben sich Hinweise darauf, dass die 51 Jahre alte Frau unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Test vor Ort ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille, woraufhin eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein beschlagahmt wurde.

