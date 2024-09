Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Einbruch in Vereinsheim - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Am Montag, 23.09.2024, wurde gegen 07:30 Uhr ein Einbruch in ein Vereinsheim, das sich im Altenweg Höhe Titisee an der B31 befindet, festgestellt. Offensichtlich hatten die unbekannten Täter in der zurückliegenden Nacht nach 19:30 Uhr ein Fenster zu dem Vereinsgebäude eingeschlagen und sich so Zutritt in das Gebäude verschafft.

Im Gebäude entwendeten sie unter anderem einen Schranktresor aus einem Büroraum. Im Büroraum wurde außerdem lila Farbe verteilt. Einige Gegenstände, die zuvor aus dem Vereinsheim entwendet wurden, konnten kurze Zeit später auf dem Vereinsgelände in einiger Entfernung zu dem Vereinsgebäude festgestellt werden. Wie hoch der Diebstahlschaden ist, kann noch nicht konkret beziffert werden.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Titisee-Neustadt unter der Telefonnummer 076519336-0 oder bei der Polizei in Hinterzarten unter der Telefonnummer 076529177-0 zu melden.

