POL-FR: Gemarkung Efringen-Kirchen: Abbiegeunfall auf Landstraße - zwei Verletzte

Stadtkreis Freiburg (ots) - Am Montagabend, 23.09.2024, kurz nach 18 Uhr wurde ein 11-jähriges Kind bei einem Unfall mit einer Straßenbahn in der Carl-Kistner-Straße im Bereich der VAG-Haltestelle »Scherrerplatz« verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen, soll sich das Kind aus bislang nicht näher bekannten Gründen außen an einer anfahrenden Straßenbahn festgehalten haben. In der Folge verlor der Junge den Halt ...

