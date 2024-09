Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Schwarzer Kombi flüchtet vor Polizei - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Bereits am letzten Montagabend, 16.09.2024, gegen 22:45 Uhr, ist in Laufenburg ein unbekannter Autofahrer vor einer Polizeistreife geflüchtet. Der schwarze Mittelklassekombi war in der Himmelreichstraße zügig unterwegs und sollte deshalb kontrolliert werden. Der Autofahrer beschleunigte jedoch, als er das Anhaltesignal des Streifenwagens wahrnahm. Es gelang diesem, den Abstand zum verfolgenden Streifenwagen zu vergrößern. Schließlich konnte das Auto an einem Feldweg mit einer beschädigten Felge ohne Fahrer aufgefunden werden. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) sucht Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise zu dem mutmaßlichen Fahrer. In der Moosmattstraße soll ein unbekannter Pkw-Fahrer bedrängt worden sein. Auch die Insassen dieses Pkws werden gebeten, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell