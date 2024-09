Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unbelehrbar - Autofahrer erneut mutmaßlich alkoholisiert

Am Montagmorgen, 23.09.2024, gegen 10:00 Uhr, war ein Autofahrer in WT-Waldshut erneut mutmaßlich alkoholisiert unterwegs. Am Vortag war der 54-jährige bereits wegen einer Trunkenheitsfahrt zur Anzeige gebracht worden. Sein Wert lag dabei bei über zwei Promille. Sein Führerschein war beschlagnahmt, die Zündschlüssel sichergestellt worden. Das hielt ihn jedoch nicht davon an, sich neuerlich ans Steuer eines anderen Autos zu setzen. Die Alkoholüberprüfung am Montagmorgen ergab rund 1,7 Promille. Eine Blutprobe folgte. Auch dieser Zündschlüssel wurde einbehalten.

