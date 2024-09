POL-FR: Bad Säckingen: Zwei hochwertige Fahrräder aus Hausflur gestohlen

Freiburg (ots) - Am 20.09.2024 zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr soll es im Bereich Stühlinger Kirchplatz in Freiburg zu einem Handtaschenraub gekommen sein. Wie der Geschädigte mitteilte, habe er sich in der Nähe des dortigen Brunnens aufgehalten, als ein Mann sich ihm näherte und unvermittelt an seiner Umhängetasche riss. Da der Geschädigte sich wehrte und die ...

