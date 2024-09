Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Auto überschlägt sich im Wehratal - Fahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Montag, 23.09.2024, gegen 13:30 Uhr, hat sich auf der L 148 im Wehratal zwischen Todtmoos und Wehr ein Auto überschlagen. Die 58-jährige Fahrerin war nach links geraten und zunächst mit einem Stein auf einer Verkehrsinsel kollidiert. In der Folge überschlug sich der Kleinwagen und kam wieder auf dem Rädern stehend neben der Fahrbahn zum Stillstand. Die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Am Auto entstand ein Totalschaden in einer Schadenshöhe von ca. 10000 Euro.

