POL-FR: Freiburg: Handtaschenraub auf dem Stühlinger Kirchplatz - Polizei sucht Zeugen

Heitersheim (ots) - Am Samstag, 21.09.2024, gegen 10:40 Uhr, wurde bei Gartenarbeiten in der Straße "Zur alten Schmiede" die Gasleitung zu einem Haus beschädigt. In der gesamten Straße war Gasgeruch wahrnehmbar und in der Nähe des Lecks ein lautes Zischen zu hören. Nach Rücksprache mit der Freiwilligen Feuerwehr Heitersheim wurde in Zusammenarbeit mit der Polizei Müllheim die gesamte Straße evakuiert und ...

mehr