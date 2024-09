POL-FR: Mehrere LKW-Planen auf Rasthof beschädigt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Sonntagmittag, gegen 15:00 Uhr, sind in Bonndorf in der B 315/Lenzkircher Straße eine Autofahrerin und eine Rennradfahrerin zusammengestoßen. Die 20-jährige Autofahrerin war nach links in die Rothausstraße abgebogen und dabei mit der entgegenkommenden 49 Jahre alten Fahrradfahrerin kollidiert. Mit leichten Verletzungen wurde die Fahrradfahrerin zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. ...

