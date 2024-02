Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Vorfahrt genommen

Drei Beteiligte Fahrzeuge und rund 20.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls am Mittwoch bei Herbrechtingen.

Ulm (ots)

Gegen 19.45 Uhr war ein 33-Jähriger mit seinem Mercedes in der Zufahrtsstraße zum Industriepark A7 Giengen unterwegs. Von dort aus wollte der 33-Jährige nach rechts auf die L1079 in Richtung Giengen abbiegen. An der Kreuzung achtete der Fahrer des Mercedes nicht auf die Vorfahrt eines 20-Jährigen. Der war mit seinem Nissan auf der L1079 aus Richtung Eselsburg kommend unterwegs und fuhr weiter in Richtung Giengen. Die beiden Autos stießen zusammen. Durch den heftigen Aufprall wurde der Nissan gegen den Auflieger eines verkehrsbedingt stehenden Sattelzug eines 30-Jährigen geschleudert. Denn der Lkw-Fahrer hatte dort angehalten, um den bevorrechtigten Nissan durchfahren zu lassen und anschließend in den Industriepark A7 abzubiegen. Glücklicherweise wurde niemand in dem vollbesetzten Mercedes verletzt. Auch die beiden Fahrer des Nissan und Lkw blieben unverletzt. Die beiden Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Um 21.15 Uhr war die Unfallstelle geräumt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 20.000 Euro.

