Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Arbeiter verunglückt mit Baumaschine und wird tödlich verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 15.08.2024, gegen 13:30 Uhr, ist in Todtnauberg (Rütte) ein Arbeiter mit einer Baumaschine tödlich verunglückt. Der 56-jährige war mit einem sogenannten Raddumper unterwegs und beförderte Erdreich. Auf einem talwärts führenden geteerten Forstweg geriet der Raddumper aus bislang unbekannter Ursache außer Kontrolle und kippte um. Dabei wurde der Fahrer aus dem Führerhaus geschleudert. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verlegt. Dort verstarb er am Mittag an den Folgen der bei dem Unfall erlittenen Verletzungen. Der Sachschaden an der Baumaschine liegt bei rund 2000 Euro. Bergwacht, Rotes Kreuz, Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz.

