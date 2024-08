Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: 21-Jähriger bei Auseinandersetzung schwer verletzt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Eine Stichverletzung im Rücken erlitten hat ein 21-Jähriger bei einer Auseinandersetzung in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 16.08.2024, in Freiburg-Weingarten.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen zwei bislang unbekannte Personengruppen in der Krozingerstraße aus bislang ungeklärter Ursache in Streit geraten sein. Es kam schließlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der ein 21-Jähriger vermutlich mit einem Messer schwer verletzt wurde. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

oec

