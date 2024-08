Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Tiefgaragentor beschädigt - Verursacher flüchtet - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Bereits zwischen Mittwoch, 31.07.2024, und Donnerstag, 01.08.2024, ist das Tiefgaragentor auf einem Behördenareal in der Bergstraße in Lörrach beschädigt worden. Dabei wurde ein Sachschaden von rund 6500 Euro verursacht. Vermutlich dürfte ein Fahrzeug das Tor bei der Durchfahrt touchiert haben. Der Verursacher flüchtete. Am Fahrzeug dürfte ebenfalls ein deutlich sichtbarer Schaden, mutmaßlich im Dachbereich, zurückgeblieben sein. Auf Zeugenhinweise hofft das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell