Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verkehrsunfall zwischen Auto und Motorrad - zwei Verletzte

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 15.08.2024, gegen 20:45 Uhr, sind auf der B 316 am Inzlinger Kreuz bei Lörrach ein Auto und ein Motorrad kollidiert. Eine 45 Jahre alte Autofahrerin war aus der K 6332/Schlossstraße auf die bevorrechtigte Bundesstraße eingebogen und mit der dort herannahenden 25 Jahre alten Motorradfahrerin zusammengestoßen. Die Motorradfahrerin erlitt nach dem derzeitigen Kenntnisstand nicht allzu schwere Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verlegt. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei schätzungsweise rund 33000 Euro. Die Unfallstelle war zeitweise komplett abgesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell