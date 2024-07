Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Saarburg (ots)

Am Montag, den 22.07.2024, zwischen 17:00 Uhr und 17:15 Uhr, ereignete sich am "Boemundhof" in Saarburg ein Verkehrsunfall, infolgedessen sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte. Der Geschädigte parkte seinen weißen Ford Fiesta für den oben genannten Zeitraum zwischen zwei PKW, die er jedoch nicht näher beschreiben konnte, auf dem dortigen Parkplatz, nahe des Aufgangs zum Gebäude der Verbandsgemeinde. Als er etwa 15 Minuten später zurück zu seinem PKW kam, konnte er feststellen, dass sein PKW am hinteren rechten Stoßfänger beschädigt wurde.

Alle Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter der 06581/91550 bei der Polizeiinspektion Saarburg zu melden.

