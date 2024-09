Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grafenhausen: Zwei Pkw-Aufbrecher am Werk

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 23.09.2024, gegen 10:00 Uhr, waren zwei Pkw-Aufbrecher am Waldrand bei Mettenberg (Grafenhausen) am Werk. Ein Pilzsammler hatte dort seinen Pkw geparkt. Als dieser zurückkam, überraschte er zwei Tatverdächtige. Diese hatten eine Scheibe eingeschlagen und bereits einen Geldbeutel und eine Jacke an sich genommen. Die dunkel gekleideten ca. 30 Jahre alten Männer flüchteten in einem dunklen Pkw-Kombi. Der Polizeiposten Bonndorf (Kontakt 07703 9325-0) ermittelt.

