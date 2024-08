Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Transporter verliert Ladung

Am Montag hatte ein 20-Jähriger bei Blaubeuren seine Ladung nicht ausreichend gesichert.

Um 19.40 Uhr war der 20-Jährige mit seinem Fiat Ducato von Merklingen in Richtung Blaubeuren unterwegs. Er hatte Metallboxen mit Nägel geladen. Kurz vor der B28 musste er auf der L1230 bremsen. Dadurch kippte eine der Boxen um. Da wohl die Schiebetür am Transporter beschädigt und deshalb nicht richtig geschlossen war, landeten die Nägel auf der Straße. Der Fahrer hielt umgehend auf Höhe der Hessenhöfe an. Noch bevor er weitere Verkehrsteilnehmer warnen konnte fuhren mehrere Autofahrer durch die zahlreichen Nägel. Dadurch beschädigten sie ihre Reifen. Die Straßenmeisterei Merklingen war mit einer Kehrmaschine im Einsatz. Die Feuerwehr Blaubeuren sperrte die Straße. Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen. Vermutlich beschädigten noch weitere Verkehrsteilnehmer ihre Reifen. Diese bittet die Polizei sich unter Tel. 07391/588-0 zu melden. Gegen 22.30 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.

