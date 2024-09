Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Mann hortet Diebesgut - Fahrradbesitzer gesucht!

Freiburg (ots)

Ein Mann hat in einem alten leerstehenden Haus im Laufenburg Diebesgut gehortet. Dem Hausbesitzer waren die vielen Fahrräder am Samstag, 21.09.2024, aufgefallen und er hatte die Polizei verständigt. Insgesamt wurden im und rund um das Haus 26 Fahrräder und ein E-Scooter sichergestellt. Unter den Fahrrädern befanden sich E-Bikes, Mountainbikes, Herren- und Damenräder. Auch anderes mutmaßliches Diebesgut konnte im Haus beschlagnahmt werden. Tatverdächtig ist ein 36 Jahre alter Mann, der auch vor Ort angetroffen werden konnte. Bislang konnte nur ein Teil der sichergestellten Fahrräder einem Diebstahlsdelikt zugeordnet werden. Als Tatörtlichkeiten dürften die Bahnhöfe in Laufenburg auf deutscher und auch auf Schweizer Seite in Betracht kommen sowie der Bahnhof in Bad Säckingen. Die Polizei bittet mögliche geschädigte Fahrradbesitzer, die noch keine Anzeige erstattet haben, sich zu melden (Polizeiposten Laufenburg, Kontakt 07763 9288-0).

