LPI-SHL: Parkbänke geklaut

Bad Salzungen (ots) - Dienstagnachmittag gegen 16:50 Uhr kam es auf der Straße "An der Schanzhohle" nahe des Landratsamtes in Bad Salzungen zu einer Auseinandersetzung. Ein 55-Jähriger sprach einen Radfahrer mit einem schwarzen Mountainbike und zwei kleinen Hunden an, welcher über eine dort befindliche Wiese fuhr. Daraus entwickelte sich eine Streitigkeit, in deren Folge der Fahrradfahrer den Fußgänger beleidigte und ...

mehr