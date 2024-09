Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeuge(n) zu Auseinandersetzung gesucht

Bad Salzungen (ots)

Dienstagnachmittag gegen 16:50 Uhr kam es auf der Straße "An der Schanzhohle" nahe des Landratsamtes in Bad Salzungen zu einer Auseinandersetzung. Ein 55-Jähriger sprach einen Radfahrer mit einem schwarzen Mountainbike und zwei kleinen Hunden an, welcher über eine dort befindliche Wiese fuhr. Daraus entwickelte sich eine Streitigkeit, in deren Folge der Fahrradfahrer den Fußgänger beleidigte und letztendlich mit der Faust ins Gesicht schlug. Weiterhin wurden bei der Auseinandersetzung das Smartphone und die Brille des 55-Jährigen beschädigt. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: - etwa 25 Jahre alt - ca. 180 cm groß - schlanke Statur - dunkle, leicht gelockte Haare - 3-Tage-Bart Bekleidet war der Mann mit einer hellen Jacke mit roten Streifen und einer weißen Hose. Ein bislang unbekannter Zeuge versuchte zu schlichten und stellte sich zwischen die Personen. Dieser Mann und auch weitere Zeugen, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0237076/2024 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell