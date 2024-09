Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kollision mit Straßenlaterne

Zella-Mehlis (ots)

Eine 70-jährige Autofahrerin verlor Dienstagmittag auf der Bahnhofstraße in Zella-Mehlis die Kontrolle über ihren Pkw und prallte gegen eine auf dem Gehweg befindliche Straßenlaterne. Sie verletzte sich bei dem Unfall leicht. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro und damit wirtschaftlicher Totalschaden. Der Schaden an der Laterne wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Bis der Abschleppdienst das Fahrzeug abtransportiert hatte, wurde der Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell