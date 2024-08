POL-PDNR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugen gesucht!

Neuwied (ots) - Am Samstag, dem 10.08.2024, ereignete sich zwischen 16:45 und 17:18 Uhr Uhr auf dem Parkplatz in 56564 Neuwied in der Luisenstraße ein Verkehrsunfall. Im genannten Zeitraum wurde ein geparkter PKW (Skoda) von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Unfallverursacher dürfte aufgrund des Schadensbildes den geparkten PKW mit einem PKW beim Einparken in eine Parklücke touchiert haben. ...

