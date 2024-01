Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Verkehrsunfall mit Schwerverletztem

Lengerich (ots)

Am Donnerstag (11.01.24) ist es auf der Ringeler Straße gegen 07.55 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 36-jähriger Lengericher wollte in Höhe der Hausnummer 24 die Straße an einer Ampel überqueren. Dabei übersah ihn ersten Ermittlungen zufolge ein 85-jähriger Autofahrer aus Lengerich, der mit seinem Skoda Citigo auf der Ringeler Straße fuhr. Der Fußgänger wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 500 Euro. Die weiteren Ermittlungen der Polizei zu diesem Unfall dauern an.

