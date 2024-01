Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Ladendiebstahl einer Bande - Öffentlichkeitsfahndung Fotos der Täter veröffentlicht

Steinfurt (ots)

Nach einem gemeinschaftlich als Bande begangenen Ladendiebstahl im Juli 2023 sucht die Polizei jetzt mit einem Fahndungsfoto nach den Tätern. Die Unbekannten entwendeten in einer Drogerie in Rheine an der Emsstraße 36 am Donnerstag (20.07.2023) um 17.54 Uhr Parfumflakons im Gesamtwert von etwa 2500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Rheine in Verbindung zu setzen, Telefon 05971/9384215. Hier der Link zur Öffentlichkeitsfahndung: https://polizei.nrw/fahndung/124408

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell