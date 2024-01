Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim-Oberbaldingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbrecher suchen Gebäude heim (05.01.2024)

Bad Dürrheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind Unbekannte in ein landwirtschaftliches Gebäude in Oberbaldingen eingebrochen. Die Täter gelangten über einen Lichtschacht in den Keller des Hauses und vor dort in die bewohnten Räume, die sie allesamt durchwühlten. Dabei fiel ihnen Bargeld in die Hände. Die Unbekannten verließen das Anwesen durch die Haustüre.

Um sich vor solchen Einbrüchen besser zu schützen, informieren die kriminalpolizeilichen Beratungsstellen mit kompetenter, kostenloser und neutrale Vor-Ort-Beratung. Für den Schwarzwald-Baar-Kreis stehen die Berater unter der Telefonnummer 07721 / 601-253 zur Verfügung.

