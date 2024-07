Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Sachbeschädigung in der Christofstraße

Ludwigsburg (ots)

Ein in der Möglinger Christofstraße stehender Mercedes wurde am Sonntagabend (28.07.2024) zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr von einer unbekannten Person beschädigt. Diese schlug mutmaßlich mit einem Gegenstand gegen die Windschutzscheibe der C-Klasse, so dass die Scheibe zersprang. Der Pkw war nicht zugelassen und stand auf einem privaten Grundstück. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. Das Polizeirevier Kornwestheim ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07154 1313-0 oder per Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegen.

