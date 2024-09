Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Technische Mängel im Fokus beim 212. Fernfahrerstammtisch der PD Lüneburg ++

Rotenburg (ots)

Technische Mängel im Fokus beim 212. Fernfahrerstammtisch der PD Lüneburg

Sittensen. Sicherheit im Straßenverkehr kann durch viele Faktoren beeinträchtigt werden. Ein großes Risiko stellen vor allem verkehrsunsichere Fahrzeuge dar. "Gefahrenstellen durch Reifenteile auf der Fahrbahn" oder "liegengebliebene Fahrzeuge" zählen zu den häufigsten Einsätzen der Autobahnpolizei. Diese führen nicht selten zu Folgeunfällen und großem Sachschaden auch an anderen Fahrzeugen. Deshalb war es den Organisatoren/innen des Fernfahrerstammtisches der Polizeidirektion Lüneburg ein besonderes Anliegen, die rund 25 anwesenden Berufskraftfahrer/innen für diese Problematik zu sensibilisieren. Die Polizei stellt bei Kontrollen immer wieder Schäden an der Bereifung, der Fahrzeugfederung und den Bremsscheiben fest. Aber auch Risse an tragenden Teilen der Fahrzeuge und defekte oder provisorisch reparierte Bremsleitungen fallen wiederholt auf und führen nicht selten zu einer unfreiwilligen Pause für die Fahrzeugführer/innen. Oft handelt es sich nicht um Streckenschäden, die während der aktuellen Fahrt entstanden sind, sondern um Zustände, die sich durch Verschleiß über einen längeren Zeitraum entwickelt haben.

Moderator PHK Bockemühl hob vor allem die Notwendigkeit der Abfahrtskontrolle und des umsichtigen Fahrens hervor. Aufmerksame Fahrzeugführer/innen können einen Großteil der aufgezeigten Schäden recht schnell selbst erkennen und meist Schlimmeres verhindern. Untypische Fahrgeräusche oder ungleichmäßige Profilabnutzung der Reifen lassen beispielsweise darauf schließen lassen, dass etwas mit dem Fahrzeug nicht in Ordnung ist. PHK Bockemühl war es im anschließenden Diskurs mit den fachkundigen Gästen des Stammtisches besonders wichtig zu betonen, dass der Fokus der Polizei zumeist nicht auf der Ahndung der Verstöße liegt. Vielmehr stehe die Wiederherstellung des ordnungsgemäßen Zustandes des Fahrzeuges und somit die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer/innen eindeutig im Vordergrund.

Das Thema "Technische Mängel" wird im Hinblick auf land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge beim nächsten Stammtisch fortgesetzt. Dieser wird am Mittwoch, den 02.10.2024 in der Rastanlage Ostetal Süd an der Bundesautobahn 1 stattfinden.

