POL-ROW: ++ Auto brennt auf Speditionsgelände - Polizei vermutet Brandstiftung ++ Unfallflucht nach Spiegelklatscher - Polizei sucht unbekannte Zeugin ++ 79-jähriger E-Biker von Auto angefahren ++

Rotenburg (ots)

Auto brennt auf Speditionsgelände - Polizei vermutet Brandstiftung

Barchel. Am Sonntagabend ist auf dem Gelände einer Speditionsfirma an der Mühlenstraße ein Auto in Brand geraten. Gegen 22.30 Uhr waren Polizei und Feuerwehr von einem Anwohner deshalb alarmiert worden. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich bei dem brandbetroffenen Fahrzeug um einen Skoda Octavia handelte. Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren hatten die Gefahrenlage schnell unter Kontrolle. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Nach ersten Ermittlungen vor Ort hält es die Polizei für möglich, dass das Feuer bewusst gelegt worden ist. Die Beamten bitten unter Telefon 04761/7489-0 um Hinweise.

Unfallflucht nach Spiegelklatscher - Polizei sucht unbekannte Zeugin

Wiersdorf. Nach einer Unfallflucht, die sich bereits am Dienstag vergangener Woche (3. September) auf der L 142 zwischen Zeven und Wiersdorf ereignet hat, suchen die Ermittler der Zevener Polizei nach einer noch unbekannten Zeugin. Gegen 5.30 Uhr ist es im Begegnungsverkehr auf der Landesstraße zu einer seitlichen Kollision zwischen zwei Sattelzügen gekommen. Dabei gingen deren Außenspiegel zu Bruch. Einer der beiden Beteiligten fuhr weiter und kam seinen Verpflichtungen an der Unfallstelle nicht nach. Eine unbekannte Autofahrerin und mögliche Zeugin habe kurz angehalten, sei dann aber weitergefahren. Die Frau wird gebeten, sich unter Telefon 04281/9592-0 bei der Zevener Polizei zu melden.

79-jähriger E-Biker von Auto angefahren

Rotenburg. Am Sonntagnachmittag ist ein 79-jähriger E-Biker bei einem Verkehrsunfall im Ein- und Ausfahrtsbereich der SCORE-Tankstelle an der Mühlenstraße verletzt worden. Ein 25-jähriger Autofahrer hatte kurz vor 18 Uhr mit seinem BMW nach rechts von der Mühlenstraße auf das Tankstellengelände fahren wollen. Dabei übersah er vermutlich den Senioren mit seinem Elektrofahrrad auf dem Geh-/ und Radweg. Der 79-Jährige kam zu Fall und zog sich eine leichte Verletzung am Kopf zu. Er wurde im Rettungswagen in das Diakonieklinikum gebracht.

Reifendiebe richten hohen Schaden an

Zeven. Zu einem Schaden von mindestens zwanzigtausend Euro ist es in der Nacht zum Samstag bei einem Reifendiebstahl auf dem Ausstellungsgelände eines Autohauses an der Straße Zum Hochkamp gekommen. Unbekannte Täter gingen insgesamt rund 15 Fahrzeug an und montierten zum Teil ganze Reifensätze ab. Außerdem schlugen sie mehrere Heckscheiben von Fahrzeugen ein. Zeugen, denen in dieser Nacht verdächtigen Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind oder die andere Angaben machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 04281/9592-0 bei der Zevener Polizei zu melden.

Zeuge meldet Trunkenheitsfahrt

Iselersheim. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer hat der Bremervörder Polizei am Samstagnachmittag von einem Autofahrer berichtet, der möglicherweise betrunken unterwegs gewesen sei. Der Mann stehe mit seinem Wagen im Lupinendamm und werde dort festgehalten. Ein Streifenteam machte sich sofort auf den Weg dorthin. Bei der Verkehrskontrolle zeigte sich, dass der Zeuge mit seiner Einschätzung richtiglag. Der gemeldete, 66-jährige Autofahrer stand erheblich unter Alkoholeinfluss: knapp 2,3 Promille. Er musste eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgegeben.

38-Jähriger mit 2,2 Promille unterwegs

Reeßum. In der Nacht zum Sonntag hat die Rotenburger Polizei einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 38 Jahre alte Mann war gegen 0.30 Uhr mit seinem Wagen auf der Kreisstraße 201 zwischen Reeßum und Taaken unterwegs, als eine Streifenbesatzung auf ihn aufmerksam wurde. Bei der Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten sofort, dass der Fahrer deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest mit einem Ergebnis von 2,2 Promille bestätigte den ersten Eindruck. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe und stellte auch den Führerschein des 38-Jährigen sicher.

