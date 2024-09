Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Starkregen auf der Autobahn A1 - Vier Unfälle durch Aquaplaning ++ Unfall am Busbahnhof - 13-jährige Radfahrerin verletzt ++ 63-jährige Radfahrerin von Auto angefahren ++

Rotenburg (ots)

Starkregen auf der Autobahn A1 - Vier Unfälle durch Aquaplaning

Sittensen/A1. Bei Starkregen ist es am Mittwochabend auf der Hansalinie A1 zu vier Verkehrsunfällen durch Aquaplaning gekommen. In allen Fällen verloren die Fahrzeugführer die Kontrolle über ihre Fahrzeuge und krachten in die Mittel- und Außenschutzplanken. Insgesamt schätzt die Polizei den Gesamtschaden auf über 50.000 Euro. In einem Fall traf es den 64-jährigen Fahrer eines Porsche. Der Mann war gegen 19.15 Uhr in Richtung Bremen unterwegs, als auch sein Sportwagen auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern geriet. Der Porsche kollidierte mit der Betongleitwand, drehte sich mehrfach um die eigene Achse und kollidierte mit der Außenschutzplanke, bevor er auf dem Seitenstreifen entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Der Fahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Unfall am Busbahnhof - 13-jährige Radfahrerin verletzt

Zeven. Bei einem Zusammenstoß mit einem Linienbus ist ein 13-jährige Radfahrerin am Mittwochnachmittag leicht verletzt worden. Das Mädchen habe gegen 14 Uhr den Busbahnhof an der Bäckerstraße befahren und dabei vermutlich den Linienbus übersehen. Nach einer leichten Kollision kam sie mit ihrem Fahrrad zu Fall. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa fünfhundert Euro.

63-jährige Radfahrerin von Auto angefahren

Selsingen. Bei einem Verkehrsunfall im Ein- und Ausfahrtsbereich der ESSO-Tankstelle an der Hauptstraße ist am Mittwochnachmittag eine 63-jährige Radfahrerin verletzt worden. Ein 57-jähriger Autofahrer hatte das Tankstellengelände gegen 16 Uhr mit seinem Dacia verlassen wollen. Dabei übersah er vermutlich die Radlerin auf dem Geh- und Radweg. Die 63-Jährige zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu und wurde im Rettungswagen in das Elbe-Klinikum nach Buxtehude gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa fünfhundert Euro.

Bedrohung mit Schreckschusswaffe

Rotenburg. Im Zuge von Nachbarschaftsstreitigkeiten haben Beamte der Rotenburger Polizei am Mittwochvormittag im Magdeburger Ring die Schreckschusswaffe, dazugehörige Munition, einen Abschussbecher und Böller eines Anwohners beschlagnahmt. Zwischen dem Mann und einem anderen Anwohner sei es seit längerem zu Auseinandersetzungen gekommen. So habe der Beschuldigte vom Balkon aus mit der Schreckschusswaffe auf den anderen Mann gezielt und Pyrotechnik abgeschossen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

Diebe stehlen teure Auffahrrampem

Bockel. In der Nacht zum Mittwoch haben unbekannte Täter auf dem Autobahnplatz an der Straße "An der Autobahn" einen Satz Auffahrrampem gestohlen. Sie waren an einem geparkten Lkw angebracht. Die Polizei spricht von einem Schaden von über dreitausend Euro und bittet unter Telefon 04281/9592-0 um Hinweise.

