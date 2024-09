Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 61-Jährige bei Wildunfall verletzt ++

Rotenburg (ots)

61-Jährige bei Wildunfall verletzt

Fintel. Bei einem Verkehrsunfall auf der K 221 (Wohlsberg) ist am Dienstagmorgen eine 61-jährige Autofahrerin verletzt worden. Die Frau war gegen 7.20 Uhr mit ihrem VW Golf in Richtung Ortsmitte unterwegs, als plötzlich ein Reh über die Kreisstraße gewechselt sei. Die Fahrerin habe dem Tier ausweichen wollen und sei dabei nach links von der Straße abgekommen. Im Seitenraum kam es zur Kollision mit einem Straßenbaum. Die 61-Jährige kam mit leichten Verletzungen im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa sechstausend Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell