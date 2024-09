Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Brand beim Kleingartenverein - 29-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen ++ Radfahrer übersehen ++ Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss ++ Polizei stoppt betrunkene Autofahrerin ++

Rotenburg (ots)

Brand beim Kleingartenverein - 29-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Rotenburg. Ein 29-jähriger Mann steht im Verdacht am Dienstagabend auf dem Gelände des Kleingartenvereins Heimat e.V. an der Bremer Straße einen Brand gelegt zu haben. Gegen 21.45 Uhr waren Polizei und Feuerwehr von Zeugen alarmiert worden. Demnach stünde dort nach ersten Meldungen mindestens eine Gartenlaube in Flammen. 63 Einsatzkräften der Feuerwehren aus Rotenburg, Unterstedt, Waffensen und Hemsbünde gelang es das Feuer zu löschen. Wie sich später herausstellte, wurden alle Gebäude einer Parzelle und auch die Anpflanzungen komplett zerstört. Auf der Nachbarparzelle kam es zu Beschädigungen an einer Laube. Nach ersten Ermittlungen vor Ort rückte der 29-jährige Tatverdächtige in den Fokus der Polizei. Er war den Beamten bereits durch mehrere, vorangegangene Sachbeschädigungen auf dem Gelände des Kleingartenvereins bekannt. Gegen 23 Uhr meldete sich eine Zeugin bei der Polizei. Sie berichtete, dass der verdächtige Mann mit Brandverletzungen bei ihr erschienen sei. Eine Streifenbesatzung begab sich sofort dorthin. Mit dem Vorwurf der Brandstiftung konfrontiert, räumte der 29-Jährige die Tat ein. Er wurde vorläufig festgenommen und kam im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum. Die Höhe des Sachschadens wird auf mindestens 50.000 Euro geschätzt.

Radfahrer übersehen

Rotenburg. Am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr ist ein 64-jähriger Radfahrer im Kreuzungsbereich Jägerhöhe/Königsberger Straße/Am Galgenberg von einem Auto angefahren und verletzt worden. Eine 84-jährige Autofahrer hatte den Mann auf seinem Fahrrad vermutlich übersehen. Nach der Kollision kam er zu Fall und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Bremervörde-Hesedorf. Vermutlich unter dem Einfluss von Kokain ist ein 51-jähriger Autofahrer am Dienstagnachmittag in eine Verkehrskontrolle der Bremervörder Polizei geraten. Die Beamtinnen waren gegen 15.30 Uhr im Gegenverkehr der Landesstraße 123 auf den Wagen des Mannes aufmerksam geworden. Da ihnen bekannt war, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wendete sie und stoppten das Fahrzeug. Bei der Verkehrskontrolle gab der Fahrer zunächst falsche Personalien an. Er habe sein Portemonnaie mit allen Dokumenten zu Hause vergessen. Im Gespräch bemerkten die Polizistinnen bei dem Mann Anzeichen, die auf Rauschgiftkonsum hindeuteten. Ein Urintest bestätigte diesen Eindruck. Demnach dürfte der 51-Jährige vor Fahrtantritt Kokain zu sich genommen haben. Die weiteren Ermittlungen förderten schließlich seine wahre Identität zu Tage. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben und wird sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten müssen.

Polizei stoppt betrunkene Autofahrerin

Zeven. Eine Streifenbesatzung der Zevener Polizei hat am Dienstagnachmittag eine 54-jährige Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Die Frau war gegen 14.30 Uhr mit ihrem VW Polo im Südring unterwegs, als die Beamten auf die aufmerksam wurden. Bei der Verkehrskontrolle bemerkten sie, dass die Fahrerin erkennbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest zeigte ein Ergebnis von knapp 1,5 Promille an und bestätigte den ersten Eindruck. Die 54-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.

Junger Biker bei Auffahrunfall verletzt

Wiersdorf. Bei einem Auffahrunfall in der Wiersdorfer Straße ist am Dienstagnachmittag der 17-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades verletzt worden. Der Jugendliche hatte gegen 16.40 Uhr an der Einmündung zur Zevener Straße verkehrsbedingt halten müssen. Das erkannte die nachfolgende, 27-jährige Fahrerin eines VW Polo vermutlich zu spät und fuhr auf. Der junge Biker stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa eintausend Euro.

